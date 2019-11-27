Песков: возможное отстранение России от соревнований вызывает озабоченность

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сожалеет о том, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства предложил отстранить Россию на четыре года от международных соревнований.
Окончательное решение исполком ВАДА примет 9 декабря.
«Это действительно информация, которая вызывает озабоченность. Мы сожалеем в этой связи.
Пока действительно мы с вами столкнулись с ситуацией, когда последовали очень нерадостные для нас рекомендации ответственного комитета ВАДА. Они будут рассматриваться исполкомом, но это произойдёт позже, в декабре. Давайте в данном случае сохраним трезвость оценок.
Выступления российских спортсменов за другие страны? Это их выбор. У каждого спортсмена есть свой выбор, поэтому в зависимости от обстоятельств, конечно, никто их не может и не должен удерживать. Подавляющее большинство гордится своей страной, гордится своим флагом", — приводит слова Пескова РИА «Новости».
- 27 ноября 2019
-
13:57
-
13:51
-
13:44
-
13:39
-
12:59
-
12:41
-
12:27
-
11:36
-
11:36
-
11:02
-
10:41
-
10:03
-
09:49
-
09:49
-
09:32
-
09:25
-
09:14
-
09:02
-
04:05
-
01:20
-
01:06
-
00:58
- 26 ноября 2019
-
23:29
-
22:57
-
21:33
-
21:14
-
20:55
-
20:09
-
19:25
-
19:12
-
19:04
-
18:46
-
18:31
-
18:21
-
18:15