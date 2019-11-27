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Песков: возможное отстранение России от соревнований вызывает озабоченность

Песков: возможное отстранение России от соревнован
Песков: возможное отстранение России от соревнований вызывает озабоченность
Другие / Прочие виды спорта 0

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сожалеет о том, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства предложил отстранить Россию на четыре года от международных соревнований.

Окончательное решение исполком ВАДА примет 9 декабря.

«Это действительно информация, которая вызывает озабоченность. Мы сожалеем в этой связи.

Пока действительно мы с вами столкнулись с ситуацией, когда последовали очень нерадостные для нас рекомендации ответственного комитета ВАДА. Они будут рассматриваться исполкомом, но это произойдёт позже, в декабре. Давайте в данном случае сохраним трезвость оценок.

Выступления российских спортсменов за другие страны? Это их выбор. У каждого спортсмена есть свой выбор, поэтому в зависимости от обстоятельств, конечно, никто их не может и не должен удерживать. Подавляющее большинство гордится своей страной, гордится своим флагом", — приводит слова Пескова РИА «Новости».

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