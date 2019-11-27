Филатов: санкции не влияют на проведение в России Всемирной шахматной олимпиады

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов заявил, что проведение международных шахматных соревнований в России, включая турнир претендентов и Всемирную шахматную олимпиаду, не находится под угрозой.

Ранее комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому организации признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях.

«Россия проведёт все запланированные международные соревнования по шахматам. Эти проблемы с ВАДА нас не касаются. И чемпионат мира в декабре, и турнир претендентов, и олимпиада — всё будет проведено, как запланировано», — приводит слова Филатова ТАСС.

Статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) оказался под угрозой после очередного допингового скандала. Российскую сторону подозревают в махинациях с данными московской лаборатории. В настоящее время ВАДА рассматривает объяснения России в связи с изменением данных.

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