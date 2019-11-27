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Французская фигуристка — о Туктамышевой: эта женщина просто потрясающая

Французская фигуристка — о Туктамышевой: эта женщина просто потрясающая
Другие / Фигурное катание 0

Французская фигуристка Маэ Беренис Мейте осталась восхищена четверным прыжком в исполнении россиянки Елизаветы Туктамышевой. Ранее в Сети было опубликовано видео с тренировки чемпионки мира и Европы 2015 года.

«Эта женщина просто потрясающая», — написала Мейте в «Твиттере».

На текущий момент четверные прыжки в женском фигурном катании выполняют россиянки Александра Трусова и Анна Щербакова, а также представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева.

Туктамышева не смогла квалифицироваться в финал Гран-при в Турине и сейчас ведёт подготовку к соревнованиям в Загребе. Спортсменка на этапах Гран-при выполняла тройной аксель. В нынешнем сезоне она стала третьей на этапах в Лас-Вегасе (США) и Чунцине (Китай).

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