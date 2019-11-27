Министерство спорта России знает, как 9 декабря реагировать на решение ВАДА

Министр спорта России Павел Колобков по итогам совещания с руководителями спортивных федераций по олимпийским видам спорта отметил, что у ведомства есть варианты реагирования на решение исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), которое станет известно 9 декабря.

«У нас есть предложения по мерам реагирования. Будем ждать сейчас 9-го числа, готовиться, внимательно анализировать. Также будем продолжать работать со всеми федерациями. Обсудили возможную реакцию на все сообщения и на эти рекомендации. В общем-то, у нас есть единое понимание», — заявил Колобков.

Ранее комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) предложил отстранить Россию на четыре года от международных соревнований.

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