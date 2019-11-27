Вице-президент ВАДА: в ситуации с Россией доверять МОК нельзя

Вице-президент Всемирного антидопингового агентства Линда Хеллеланд выразила обеспокоенность в связи с тем, что Международный олимпийский комитет не согласен с жёстким наказанием в отношении России за махинации с данными Московской лаборатории.

«Мы четыре года ждали решения. МОК находится под сумасшедшим давлением и пытается выбраться из этого положения. На кону много денег, если они решат исключить Россию из футбольных турниров, летних и зимних Олимпийских игр. Это станет большим ударом для МОК, но участники самого крупного допингового скандала должны ответить за свои ошибки. В этой ситуации доверять МОК нельзя», — приводит слова Хеллеланд NRK.

Ранее комитет ВАДА по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.

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