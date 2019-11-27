Вяльбе подтвердила, что лыжница Седова пропустит сезон из-за беременности

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что лыжница Анастасия Седова действительно пропустит сезон из-за беременности.

По этой причине в нынешнем сезоне не выступят также Юлия Белорукова, Татьяна Алёшина и Елена Соболева.

«Не очень приятно, что эта информация просочилась в СМИ. Спортсменка своё положение тщательно скрывала, и ещё месяц назад об этом никто не догадывался.

Когда тайное стало явным, вынуждена констатировать, что сезон пропустят сразу четыре лыжницы", – цитирует Вяльбе «Команда России».

24-летняя Седова является бронзовым призёром Олимпиады-2018 и чемпионата мира 2019 года в эстафете. На Кубке мира Анастасия дебютировала в ноябре 2016 года. В своей первой гонке на 10 км она заняла 19-е место.