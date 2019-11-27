Почётный член МОК назвал отстранение России хорошим примером для других

Почётный член Международного олимпийского комитета Герхард Хейберг оценил рекомендации комитета ВАДА по соответствию отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года за махинации с данными Московской антидопинговой лаборатории.

«РУСАДА — ответственная антидопинговая организация в России, которая получила указания, что нужно делать. Мы надеемся, что произойдут изменения и они начнут думать по-другому. Мы поможем в этом. Но тем временем нужно пройти через четырёхлетнее отстранение. Есть и другие страны, которые могут захотеть попробовать допинг. Мы должны остановить их, подав такой хороший пример», — приводит слова Хейберга NRK.

Исполком ВАДА объявит решение о статусе РУСАДА 9 декабря.

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