Никоноров: передаю огромный привет хейтерам сборной России по пляжному футболу

Нападающий сборной России по пляжному футболу Борис Никоноров подвёл итоги заключительного поединка группового этапа чемпионата мира с Беларусью. Россияне одержали победу со счётом 5:3 и вышли в четвертьфинал турнира.

«В первую очередь хочу поздравить свою команду, свою страну, всех болельщиков, которые за нас переживали. И, конечно, хочу передать огромный привет всем хейтерам, которые написали кучу сообщений, в том числе лично мне. Было очень много плохих слов про нашу команду. Думаю, сегодня мы дали им достойный ответ, на деле показав, что мы можем и кто мы есть.

Да, тяжелейшая победа. Начали с 1:3. Но это чемпионат мира. Не чемпионат города или даже какой-то товарищеский матч сборной. Это чемпионат мира, и здесь ценность каждого матча повышается, цена ошибки растёт. Поэтому переживания есть даже у ребят, которые двукратные чемпионы мира, заслуженные мастера спорта. Мы выходим на матч как в первый раз, хотим показать себя во всей красе, проявить свои лучшие качества, поэтому, может, возникают ошибки. Но сегодня мы показали настоящий русский характер. Когда ты оказываешься на краю, когда отступать некуда, мы справились", — приводит слова Никонорова BSRussia.

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