Дисквалифицированный лыжник Хауке: чувствовал, что россияне на допинге

Австрийский лыжник Макс Хауке, который на чемпионате мира 2019 года был уличён в применении кровяного допинга, признался, что подозревал представителей России, Норвегии и Швеции в приёме запрещённых препаратов.

«Когда я принял решение принимать допинг, я чувствовал, что у этих стран не только огромные ресурсы, но и маленькие секреты. Мы все читали о российских делах. Чувствовал ли я, что российские лыжники принимают допинг? Да, тогда я действительно чувствовал именно так.

Про шведов и норвежцев думал так же. Но в то же время я не знал наверняка. Это просто было моё ощущение. Я поверил ему, и в этом была моя ошибка. Моя идиотская ошибка», — приводит слова Хауке Expressen.

Макс рассказал, что его точка зрения изменилась, когда в команду Австрии пришёл норвежский тренер Тронд Нистад.

«Он рассказал, как норвежские лыжники живут, тренируются, развиваются. Я понял, что это возможно и без допинга. Если вокруг тебя большая команда и все работают ради одной цели», — сказал Хауке.

Хауке был дисквалифицирован на четыре года.

Австрийский лыжник признался в допинге, но отрицает незаконное присвоение денег