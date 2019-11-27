Сафин – о санкциях против России: напортачили чиновники, а не спортсмены

Бывшая первая ракетка мира, российский теннисист Марат Сафин прокомментировал информацию о вероятных санкциях со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении России.
«Напортачили чиновники, точно не спортсмены, которые занимаются, бегают, прыгают, катаются, занимаются своими делами, у них просто мозги на это не пойдут, им не до этого, они совершенно другого плана. А чиновники, конечно, могут, у нас всё может в стране произойти, у нас же страна непредсказуемая, у нас даже непредсказуемая зима, непредсказуемое лето, непредсказуемая осень.
У нас всё непредсказуемое, поэтому у нас удивительная, уникальная страна. И это особенность нашей страны, уникальность, поэтому некоторые вещи, я думаю, даже такие, надо с юмором воспринимать. Хотя, конечно, опять же говорю, это не очень хорошо для имиджа страны, не очень хорошо для спортсменов, которые готовились на протяжении всей жизни, чтобы где-то выступить», — приводит слова Сафина телеканал «Дождь».
Комитет по соответствию ВАДА, в частности, рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.
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