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Туктамышева — о четверном прыжке: всё ты можешь

Туктамышева — о четверном прыжке: всё ты можешь
Другие / Фигурное катание 0

Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева, которая ранее на тренировке выполнила четверной тулуп, опубликовала смонтированное видео этого момента, сопроводив его фрагментом музыкальной композиции Imagine Dragons — «Believer».

«Всё ты можешь», — написала фигуристка под роликом.

Видео доступно на странице Елизаветы Туктамышевой в «Инстаграме».

На текущий момент четверные прыжки в женском фигурном катании выполняют также россиянки Александра Трусова и Анна Щербакова, а также представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева.

Туктамышева не смогла квалифицироваться в финал Гран-при в Турине и сейчас ведёт подготовку к соревнованиям в Загребе. Спортсменка на этапах Гран-при выполняла тройной аксель. В нынешнем сезоне она стала третьей на этапах в Лас-Вегасе (США) и Чунцине (Китай).

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