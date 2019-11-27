Туктамышева — о четверном прыжке: всё ты можешь

Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева, которая ранее на тренировке выполнила четверной тулуп, опубликовала смонтированное видео этого момента, сопроводив его фрагментом музыкальной композиции Imagine Dragons — «Believer».



«Всё ты можешь», — написала фигуристка под роликом.

Видео доступно на странице Елизаветы Туктамышевой в «Инстаграме».

На текущий момент четверные прыжки в женском фигурном катании выполняют также россиянки Александра Трусова и Анна Щербакова, а также представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева.



Туктамышева не смогла квалифицироваться в финал Гран-при в Турине и сейчас ведёт подготовку к соревнованиям в Загребе. Спортсменка на этапах Гран-при выполняла тройной аксель. В нынешнем сезоне она стала третьей на этапах в Лас-Вегасе (США) и Чунцине (Китай).