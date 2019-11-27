Сборная Норвегии по лыжам прилетела на первый этап Кубка мира без багажа

Сборная Норвегии по лыжным гонкам прибыла в Руку (Финляндия), где 29 ноября стартует первый этап Кубка мира, однако вещи спортсменов не были доставлены. Из-за этого национальной команде пришлось пропустить тренировку.
«Может быть, нам просто нужно поехать домой? Нет уж. Самое важное с нами, это наши лыжи. Они в нашем трейлере, который сюда приехал. Но, может быть, нам придётся покупать новую экипировку», — приводит слова тренера норвежской команды Уле Мортена Иверсена Expressen.
Ожидается, что вещи команды будут доставлены сегодня, 27 ноября, в конце дня.
«Мы думали провести тренировку. Наши спортсмены очень расстроены, что не получится сейчас это сделать. Нас заверили, что багаж прибудет сегодня вечером и всё будет в порядке. Но нам придётся скорректировать тренировочный план», – отметил коллега Иверсена Гейр Андре Рогн.
- 27 ноября 2019
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