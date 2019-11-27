На чемпионатах Европы и Кубках мира россияне будут выступать под флагом страны

Председатель комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Джонатан Тейлор заявил, что возможные санкции не затронут российских спортсменов, участвующих в чемпионатах Европы, Кубках мира и прочих менее статусных международных соревнованиях. Об этом сообщила заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

«Сегодня на заседании специального комитета Европейского координационного совета по взаимодействию со Всемирным антидопинговым агентством (CAHAMA) очень много вопросов было задано главе комитета по соответствию ВАДА Джонатану Тейлору, и он ответил следующее. Возможные санкции WADA не затронут чемпионаты Европы, Кубки мира и прочие менее статусные международные старты, потому они не подпадают под понятие Major Event Organizers.

Следовательно, на чемпионатах Европы, Кубках мира россияне будут выступать под флагом своей страны. Также можно сейчас говорить, что для выступления на этих турнирах россиянам не нужно будет соответствовать каким-либо жёстким антидопинговым требованиям, допуск должен проходить в обычном порядке, по крайней мере на сегодняшний день всё должно быть так", — приводит слова Пахноцкой ТАСС.



Напомним, комитет по соответствию рекомендовал исполкому Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.