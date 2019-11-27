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Российским атлетам запретят указывать страну на Олимпиаде в случае санкций

Российским атлетам запретят указывать страну на Олимпиаде в случае санкций
Другие / Прочие виды спорта 0

Если президиум Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) примет рекомендации комитета по соответствию, то российские спортсмены должны будут выступать на Олимпийских играх в нейтральном статусе, в котором не будет отсылок к названию страны. Об этом сообщила заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

«Было особо отмечено, что в таком случае не будет никаких отсылок к названию страны. На Олимпиаде в Корее было всё же название «нейтральные спортсмены из России», а здесь такого не будет. Скорее всего, будет формулировка, похожая на ту, что используется в легкой атлетике — ANA (авторизованный нейтральный спортсмен)», — приводит слова Пахноцкой «Р-Спорт».

Напомним, комитет по соответствию рекомендовал исполкому Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.

Возможные санкции не затронут российских спортсменов, участвующих в чемпионатах Европы, Кубках мира и прочих, менее статусных, международных соревнованиях.

На чемпионатах Европы и Кубках мира россияне будут выступать под флагом страны
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