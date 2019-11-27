Московское «Динамо» победило болгарскую «Марицу» в матче женской волейбольной ЛЧ

Волейболистки московского «Динамо» обыграли на выезде болгарскую «Марицу» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы Е прошла в Пловдиве и завершилась со счетом 3:1 (25:18, 22:25, 25:17, 25:17) в пользу гостей.
В другом матче группы ещё одна российская команда, «Уралочка-НТМК», на домашней площадке уступила французскому клубу «Канны» — 2:3 (28:26, 14:25, 25:23, 16:25, 12:15).
В следующем туре «Динамо» встретится на выезде с «Каннами», «Уралочка-НТМК» дома сыграет с «Марицей». Обе игры пройдут 17 декабря.
Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. Групповой этап. 2-й тур
«Марица» (Болгария) — «Динамо» (Москва) — 1:3 (18:25, 25:22, 17:25, 17:25).
«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Канны» (Франция) — 2:3 (28:26, 14:25, 25:23, 16:25, 12:15).
- 27 ноября 2019
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