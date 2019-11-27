Финальные гонки юбилейной, 70-й «Черноморской регаты» пройдут 28 ноября в Сочи

В акватории парусного центра ФГБУ «Юг Спорт» завтра, 28 ноября, пройдут решающие гонки чемпионата России в международных классах яхт (29-й, 420, Лазер-радиал муж.), заключительный этап Кубка России в классе «Финн» и «Черноморская регата» (470, 49-й, 49-й FX, RS:X, Лазер, Лазер 4.7, Лазер-радиал жен., Накра 17, Техно).

На данный момент в чемпионате России в классе «Лазер-радиал» у мужчин лидирует Сергей Дорошенко. Вторым идёт Виктор Пильгунов, тройку замыкает Дмитрий Головкин.



В Кубке России в классе «Финн» лидерство удерживает Юрий Божедомов. Алексей Борисов – второй, Михаил Яцун занимает третью строчку.

Видео доступно на странице Алексея Жилова в YouTube.

«Черноморская регата» — традиционные соревнования, которые проводятся с 1949 года.