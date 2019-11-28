Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Трефилов рассказал, что готов вернуться к тренерской работе через год

Трефилов рассказал, что готов вернуться к тренерской работе через год
Другие / Гандбол 0

Известный тренер Евгений Трефилов, под руководством которого женская сборная России по гандболу выиграла Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, рассказал хотел бы через год вновь возглавить одну из команд.

«Я прошел обследование в Институте имени Вишневского в Москве, и мне сказали, что я должен побыть в спокойном режиме хотя бы год, чтобы восстановиться. Они допустили возможность, что после этого я смогу вернуться в профессию. Очень хочу ещё немного потренировать, побиться за титулы. Если у меня получится возглавить одну из команд в следующем сезоне, это будет счастье. Тренер, который наблюдает за игрой с трибуны, — жертва. Я слетал на пару матчей, честно, нервов уходит в два раза больше», — приводят слова Трефилова «Известия».

В августе Трефилов вынужден был покинуть свой пост по состоянию здоровья. В феврале 64-летний специалист перенёс операцию на сердце. Национальную команду возглавил Амброс Мартин.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019