Трефилов рассказал, что готов вернуться к тренерской работе через год

Известный тренер Евгений Трефилов, под руководством которого женская сборная России по гандболу выиграла Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, рассказал хотел бы через год вновь возглавить одну из команд.



«Я прошел обследование в Институте имени Вишневского в Москве, и мне сказали, что я должен побыть в спокойном режиме хотя бы год, чтобы восстановиться. Они допустили возможность, что после этого я смогу вернуться в профессию. Очень хочу ещё немного потренировать, побиться за титулы. Если у меня получится возглавить одну из команд в следующем сезоне, это будет счастье. Тренер, который наблюдает за игрой с трибуны, — жертва. Я слетал на пару матчей, честно, нервов уходит в два раза больше», — приводят слова Трефилова «Известия».

В августе Трефилов вынужден был покинуть свой пост по состоянию здоровья. В феврале 64-летний специалист перенёс операцию на сердце. Национальную команду возглавил Амброс Мартин.

