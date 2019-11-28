Власов: для меня очень ценно встретиться именно с Арсеном Джулфалакяном

29-30 ноября в московском дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой пройдёт международный турнир по греко-римской и вольной борьбе Гран-при Москвы — Кубок АЛРОСА. Центральным событием турнира греко-римлян станет поединок двукратного победителя Олимпийских игр Романа Власова с призёром Олимпийских игр, чемпионом мира и Европы Арсеном Джулфалакяном (Армения) в весовой категории до 77 кг.
«С Арсеном мы много раз боролись на разных соревнованиях. Несмотря на счёт 6-0, встречи всегда были очень упорными, мы шли балл в балл. Долгое время он был для меня тем соперником, которого я очень хотел победить. Судьбоносной стала наша встреча в финале Олимпийских игр в Лондоне. Для меня очень ценно встретиться именно с этим борцом, снова окунуться в ту атмосферу. Схватка с Арсеном — это очередной вызов. Нужно выйти на ковёр, показать свою форму, готовность, доказать, в первую очередь себе, что я сильнее», — цитирует Власова пресс-служба ФСБР.
Роман Власов впервые поборется в Москве с 2007 года, когда выступал на юношеском турнире памяти олимпийского чемпиона Бориса Гуревича.
«Раньше никак не получалось принять участие в этих соревнованиях. Но на сегодня это актуальный старт. Идёт отбор на Олимпиаду, и каждый старт — это вызов. Нужно держать себя в боевых кондициях, постоянно бороться, решать такие серьёзные задачи. Соревнования тренировками не заменишь», — отметил Власов.
В первый день гран-при Москвы пройдут личные турниры в олимпийских весовых категориях. 30 ноября состоится матчевая встреча сборных России и остального мира.
Программа Гран-при Москвы — Кубок АЛРОСА
29 ноября
15:00 — 17:00 — личные соревнования по вольной и греко-римской борьбе
17:00 — 17:30 — церемония открытия
17:30 — 20:00 — личные соревнования по вольной и греко-римской борьбе
30 ноября
17:00 — 19:00 — матчевая встреча сборных России и остального мира.
С 19:00 — церемония награждения.
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