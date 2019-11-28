Зеппельт — о допинговом скандале с Россией: Кремль в замешательстве

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, автор серии скандальных документальных фильмов о допинге в российском спорте, отреагировал на публикацию Associated Press об изменениях, которые были сделаны российской стороной в базе данных Московской лаборатории. В материале, в частности, говорится, что Россия произвела изменения в базе, чтобы выставить бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова организатором допинговой системы в стране.
«Невероятное мошенничество: отчёт ВАДА о допинге в России, полученный AP, показывает всю глубину сокрытия. Этот сюжет о России беспрецедентен. Он объясняет, почему в этот раз реакция России относительно молчалива: Кремль в замешательстве.
Что ещё должно произойти в спортивном мире, чтобы Томас Бах и его МОК потеряли терпение в отношении российского спорта?" — написал Зеппельт в своём «твиттере».
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