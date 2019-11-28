Лихачёв — об игре с Бразилией: это будет матч в логове леопарда

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв поделился ожиданиями от матча плей-офф чемпионата мира со сборной Бразилии. Турнир проходит в Парагвае.
«Я не буду оценивать шансы. Ребятам нужно самим поверить в свои силы. Португалец Педро Диаш, который входит в комитет УЕФА по пляжному футболу, сказал очень правильную вещь: «Если ты веришь, что можешь обыграть Бразилию, ты её обыграешь». За все годы, что я работаю в сборной России, мы выигрывали у Бразилии те матчи, когда верили в свои силы. Сейчас нашим парням вновь нужно поверить в это. Я верю в потенциал парней, в то, что они способны выйти в полуфинал.
Весь стадион будет за Бразилию? И не только полный стадион за Бразилию, а ещё куча штрафных и пенальти в их пользу. В матче с Нигерией даже при счёте 7:2 это продолжалось. Это же Южная Америка. Бразилия находится рядом с Парагваем, около семи тысяч бразильских студентов учатся в парагвайских вузах. Для нас это будет тяжёлый матч в логове леопарда», — цитирует Лихачёва пресс-служба Федерации пляжного футбола России.
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