«Я продал себя в рабство». Тренера сборной Украины обвинили в педофилии

Мастер спорта Украины по скалолазанию Павел Векла обвинил тренера сборной Украины Артура Печия в педофилии. Спортсмен признался, что с 2005 по 2013 год подвергался физическому и моральному насилию со стороны тренера. В 2005 году Павлу было 15 лет. Сейчас он живёт в Германии.

«Я был слабым ребёнком. Как только это произошло первый раз, я жутко боялся. Боялся признаться другим – это же позор. Половое развитие делало свои психологические изменения, я уже тогда знал о том, что я «по девочкам», и, когда я об этом говорил Артуру, он это пресекал. Под причиной: «Бабы приносят только вред, посмотри на того, он женился и ушёл из спорта, из-за баб у него куча проблем, бабы во всём виноваты и так далее». Скажем, такая себе психологическая обработка.

В Германии детям ещё в школе говорят, что такое педофилия. И если хоть малейший намёк — к родителям и заявление в полицию. У нас, к сожалению, по-другому.

Я продал себя в сексуальное рабство, так как я не мог ничего изменить. У меня не было никакого влияния, ни друзей, ни толковых психологов и юристов», — рассказал Векла в «Фейсбуке».