ВАДА запустило новое мобильное приложение Athlete Central

Пресс-служба Всемирного антидопингового агентства сообщила о выходе нового мобильного приложения для спортсменов. Новое приложение Athlete Central должно облегчить задачу спортсменов по выполнению антидопинговых правил. С помощью приложения они смогут указывать местонахождение для сдачи допинг-проб.

Athlete Central заменит действующее приложение ВАДА. Оно работало уже в течение нескольких лет и уже перестало соответствовать современным требованиям. Так, спортсмены периодически жаловались на сбои в работе программы.

В соответствии с правилами ВАДА спортсмены, включённые в пул тестирования, обязаны предоставлять информацию о своём местонахождении. Непредоставление такой информации является грубым нарушением правил ВАДА.