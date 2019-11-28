ВАДА запустило новое мобильное приложение Athlete Central
Пресс-служба Всемирного антидопингового агентства сообщила о выходе нового мобильного приложения для спортсменов. Новое приложение Athlete Central должно облегчить задачу спортсменов по выполнению антидопинговых правил. С помощью приложения они смогут указывать местонахождение для сдачи допинг-проб.
Athlete Central заменит действующее приложение ВАДА. Оно работало уже в течение нескольких лет и уже перестало соответствовать современным требованиям. Так, спортсмены периодически жаловались на сбои в работе программы.
В соответствии с правилами ВАДА спортсмены, включённые в пул тестирования, обязаны предоставлять информацию о своём местонахождении. Непредоставление такой информации является грубым нарушением правил ВАДА.
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