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Волосожар — о результатах российских фигуристок: это же что-то невероятное!

Волосожар — о результатах российских фигуристок: это же что-то невероятное!
Другие / Фигурное катание 0

Двукратная олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Волосожар поделилась мнением о результатах российских фигуристок в нынешнем сезоне. Волосожар высоко оценила выступление россиянок, выигравших на этапах Гран-при 11 медалей.

«Пока мы были в туре, я не успевала следить за всеми новостями фигурного катания, но новые рекорды я пропустить не могла!⠀

Наши одиночницы задали невероятный уровень фигурного катания, догнать и перегнать их будет ну очень сложно!

11 медалей за все 6 этапов Гран-при, ВСЁ золото взяли наши спортсменки! Это же что-то невероятное.

В финале соберутся сильнейшие по итогам Гран-при. 11 представителей из 24 — под российским флагом», — написала Волосожар в своём «инстаграме».

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