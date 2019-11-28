Тренер сборной Украины по скалолазанию отреагировал на обвинения в педофилии
Тренер сборной Украины по скалолазанию Артур Печий прокомментировал слова бывшего подопечного Павла Веклы, обвинившего его в педофилии.
«Данная информация уже стала предметом моего обращения в суд. Может, дождёмся решения суда, прежде чем бросать голословные обвинения? Я к этой теме вернусь после решения суда, если, конечно, ответчик придёт в суд», — написал Печий в своём «фейсбуке».
Печий также ответил одному из пользователей, написавшему, что тренер «скоро станет мировой знаменитостью в альпмире».
«Не волнуйтесь, об этом тренере и так знают многие в мире, только не с позиции той чепухи, которую здесь мусолят, а с позиции того, что он воспитал не одного чемпиона мира и Европы», — написал Печий.
«Я продал себя в рабство». Тренера сборной Украины обвинили в педофилии
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