Дегтярёв: антидопинговое законодательство России — самое передовое

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Госдумы РФ Михаил Дегтярёв прокомментировал ситуацию с возможным отстранением России от международных соревнований. Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рекомендовал отстранить Россию на четыре года и признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации.
«Любые комментарии до решения исполкома ВАДА пользы никакой не принесут. Будет решение — будут и дальнейшие действия с нашей стороны, ответственные лица известны, механизмы понятны. С точки зрения законодательства мы всю дорожную карту ВАДА от 2015 года исполнили.
В 2017 и 2018 годах внесли все изменения в российское законодательство, касающиеся борьбы с допингом. Законодательство наше самое передовое, инструментарий чиновникам и функционерам от спорта дан полный. Если будут высказаны какие-то дополнительные рекомендации по законодательству, мы их рассмотрим», — цитирует Дегтярёва ТАСС.
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