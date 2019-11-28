Покровская — о санкциях ВАДА: мне непонятно, почему бьют нашу страну

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская поделилась мнением о новых санкциях в отношении российского спорта. Ранее комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года. В этом случае россиянам придётся выступать на Олимпийских играх 2020 года в Токио в нейтральном статусе.

«Я думаю, что мы в любом случае должны участвовать в Олимпийских играх. Четыре года отдано на подготовку. Тренеры и спортсмены отдали свои силы, нервы. Мы должны участвовать и будем участвовать. Мне непонятно, почему бьют нашу страну. Балуется весь мир, и мы это слышим. Наказывайте! Накажите виновных, а остальные почему должны страдать? Олимпиада очень обеднеет, если не будет участвовать наша великая страна, наши великие спортсмены.

Наши девочки — бойцы. Мы редко заводим разговоры, главное — работа. Идёт работа над программами, обычная, нормальная работа. Зачем мы будем устраивать трёп? Впереди Олимпиада, и мы там будем», — цитирует Покровскую РИА «Новости».