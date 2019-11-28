Крамер: мы постарались объяснить российским лыжникам командную тактику норвежцев
Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер сообщил, что в межсезонье подопечные уделили внимание командной тактике, в отсутствии которой российских лыжников упрекали в прошлом сезоне.
«Конечно, это было важное обсуждение. В этом вопросе нам нужно стать сильнее. То, что происходило в прошлом сезоне, было не хорошо. Мы обсудили ситуацию со спортсменами, показали ряд видео о том, что хорошо, а что нет. Объяснить это не так уж легко. Иногда легче показать по телевизору, чтобы понять лучше. Мы постарались объяснить, что в этом случае делают норвежцы. На „Тур де Ски“ команда допустила ошибки. Это было плохо», — приводит слова Крамера NRK.
Первый этап Кубка мира стартует в Руке завтра, 29 ноября.
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