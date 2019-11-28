Сальников связал нарушения антидопинговых правил с человеческим фактором

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников прокомментировал опубликованные рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) отстранить Россию от международных соревнований на четыре года за нарушения антидопингового законодательства.

«В ближайшее время наша команда выступит на чемпионате Европы в Глазго. Спортсмены тренируются. Они должны выполнять свою задачу, продолжать работать, а не просто ждать каких-то решений. Я сегодня планирую встретиться с командой на озере Круглом и рассказать обо всём происходящем, выразить уверенность, что мы выступим в Токио.

В Минспорте вчера прошла хорошая встреча. Мы были единодушны в оценке ситуации, в том, что нужно продолжать готовиться к Олимпиаде, что те международные соревнования, которые получила страна, должны быть проведены. Интерес к проблеме допинга масштабный. К сожалению, случаи нарушения есть. Многие связаны не со злым умыслом, а с разгильдяйством. Это человеческий фактор, от этого не уйдёшь», — цитирует Сальникова РИА «Новости».