Фигуристка Астахова пристыдила бывшего партнёра Рогонова

Бывшая российская фигуристка Кристина Астахова резко прокомментировала слова своего бывшего партнёра Алексея Рогонова. Он начал выступать в ледовых шоу с Алиной Устимкиной. Рогонов заявил, что никто не ожидал ухода Астаховой в 21 год. Также он упрекнул бывшую партнёршу в нежелании продолжить карьеру, несмотря на денежную мотивацию и уговоры.

«Я долго молчала, ничего не отвечала на подобные высказывания, но это уже перебор.

Алексей, два года прошло, ты никак не можешь успокоиться? Не дезинформируй людей, про какие деньги ты говоришь?! И что за высказывание такое «воспитанную вами личность»? Я уже была воспитанной личностью, когда встала с тобой в пару, а не дрессированной собачкой!

А ты, любитель поговорить, может, скажешь, где твой обещанный всем спорт? Мог бы встать в пару и ездить на соревнования, пробовать, достигать новых вершин. А ты, получается, поменял партнёршу и поехал в шоу, хотя я предлагала продолжить карьеру и ездить по шоу вместе.

Да и если подытожить всё вышесказанное: Алексей, тебе не стыдно всем и всюду писать, как тебя, 30-летнего (на тот момент) мужика, обидела 21-летняя (на тот момент) девочка?

Хватит бедным и несчастным прикидываться. Займись лучше собой и своей спортивной карьерой с новой партнёршей. А не пиши везде и всюду, как тебя обидели. С такими высказываниями не сложно догадаться, почему я закончила с тобой кататься. И даже если бы я продолжила спортивную карьеру, то она была бы уже не с тобой», — написала Астахова в своём «инстаграме».