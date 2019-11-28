Норвежский эксперт оценил работу российских лыжников над командной тактикой

Норвежский эксперт Торгейр Бьёрн прокомментировал слова тренера сборной России по лыжным гонкам Маркуса Крамера о том, что в межсезонье его подопечные работали над командной тактикой, в отсутствие которой россиян упрекали в минувшем сезоне. Крамер, в частности, сказал, что российские лыжники изучали видео с норвежцами.

«Важно, что россияне стали это обсуждать. Их мужская команда по силам равна норвежской, но российские лыжники недостаточно хорошо сотрудничали в последние годы. Они никогда не осваивали тактическую игру», — приводит слова Бьёрна NRK.

В программу первого этапа Кубка мира, который пройдёт в Руке 29 ноября — 1 декабря, вошли классический спринт, а также гонка классическим стилем и пасьют.

Крамер: мы постарались объяснить российским лыжникам командную тактику норвежцев