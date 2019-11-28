Аникина: России предлагали провести этапы Кубка мира по бобслею и скелетону

Президент Федерации бобслея России Елена Аникина сообщила, что России Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) предлагала провести этапы Кубка мира. Предложение поступило перед тем, как комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года. Также санкции предполагают запрет на проведение крупных турниров в России.

«Мы всегда на связи с международной федерацией, они тоже ждут 9 декабря. У нас прошёл Интеркубок, после этого международная федерация сказала, что будет выдвигать нас на проведение этапов Кубка мира в Сочи. Это было буквально за день до этих событий.

Не думаю, что IBSF изменит своё отношение, потому что все высоко оценили соревнования. Всё прошло в чудесной обстановке, трасса замечательная, лёд качественный, все готовы к нам приезжать, но вся эта ситуация висит домокловым мечом… Если какие-то полномочия будут отданы международным федерациям по принятию решений, они примут решение в интересах спорта», — цитирует Аникину РИА «Новости».