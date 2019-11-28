Специалист из Фиджи покинул пост главного тренера сборной России по регби-7

Вайсале Сереви покинул пост главного тренера сборной России по регби-7. Специалист из Фиджи останется консультантом сборной, его на посту главного тренера заменит Антон Левченко.

«Мы относимся к Вайсале Сереви с большим уважением и выражаем ему благодарность, он очень много сделал для сборной. Федерация продолжит работать с Вайсале, он будет консультировать нашу мужскую сборную по регби-7», — цитирует генерального директора и председателя правления Федерации регби России Станислава Дружинина пресс-служба организации.

Академия регби совместно с тренерским штабом национальной команды формирует критерии для поиска потенциальных кандидатов на пост главного тренера мужской сборной России регби-7.

Будучи игроком, Сереви выступал за сборные Фиджи по регби-7 и регби-15. В 2013 году Международная федерация регби (World rugby) включила его в свой Зал славы.