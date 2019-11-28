Глава ОКР призвал ВФЛА полностью обновить руководящий состав

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал ситуацию с санкциями по отношению к Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Ранее стало известно, что процесс восстановления в правах ВФЛА был прекращён.

«События последней недели не просто привели к приостановлению процесса восстановления в членах IAAF/WA – последние обвинения, выдвинутые в адрес ВФЛА, привели к тому, что сейчас заморожен механизм присвоения «нейтрального статуса».

В срок до 12 декабря коллегам из ВФЛА предстоит направить в IAAF/WA пояснения по существу предъявляемых обвинений и дальнейших шагов федерации в этой связи.

С учётом серьёзности ситуации ВФЛА рекомендовано, среди прочего, безотлагательно принять необходимые меры по кардинальному реформированию структуры Всероссийской федерации лёгкой атлетики, полному обновлению состава органов управления ВФЛА, а также выстраиванию полноценного оперативного взаимодействия со спортсменами и тренерами», — цитирует Позднякова «Команда России».