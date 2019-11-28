Фигуристка Степанова — о травме спины: на тренировке сложилась пополам

Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в паре с Иваном Букиным, рассказала, как пережила травму спины. Спортсменка призналась, что ей было тяжело бороться с болью.

«Когда начала беспокоить спина, долго не могла понять, что вообще происходит. А в итоге мы два с половиной месяца тренировок пропустили. Плюс к тому моменту, как всё это началось, у нас, к сожалению, не совсем были готовы программы — не было определённых элементов, связок. Так что первый Гран-при был для нас определённой проверкой — мы лишь три недели перед ним успели поработать, а пропущено было два с половиной месяца.

Это был реальный челлендж — тренеры очень переживали, и наше участие на американском этапе Гран-при было под вопросом. Но тренеры поверили в нас, им в тот момент было не очень легко. Сейчас нам безумно приятно это понимать. Только по разговорам после Гран-при в США поняла, что наше участие действительно было под вопросом.

Нет ни разрывов, ни смещения — просто один сустав начал находить на другой, и это приводило к боли. Столько мучений было пройдено. В России мне делали блокаду, и это было то ещё испытание. Затем в Германии мне сделали укол.

Самое дурацкое, что я всегда могла терпеть боль, но такое почувствовала впервые в жизни. Ты не можешь разогнуться и не можешь объяснить, что с тобой. На тренировке я просто сложилась пополам. Помню только, как Ваня тогда вынес меня со льда на руках, помню, как один конёк тренер развязывал, второй — доктор», — цитирует Степанову ТАСС.