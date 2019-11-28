UK Athletics проведёт расследование в отношении бывшего тренера Фараха

Федерация лёгкой атлетики Великобритании (UK Athletics) проведёт расследование в связи с делом тренера Альберто Салазара. Ранее стало известно, что Антидопинговое агентство США (USADA) дисквалифицировало тренера на четыре года за содействие нарушению антидопинговых правил. По данным USADA, специалист способствовал приёму допинга, когда работал в тренировочном допинге в Орегоне (США).

Расследование теперь будет вести известный юрист Джон Мерзад. Он должен установить, обращалась ли Федерация лёгкой атлетики Великобритании в Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD) и USADA.

Салазар является известным тренером. С 2011 по 2017 год он работал с британским бегуном Мо Фарахом. Спортсмен под руководством Салазара стал четырёхкратным олимпийским чемпионом.