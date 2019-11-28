Ханю: хотел бы поработать под руководством российского тренера
Двукратный олимпийский чемпион, японский фигурист Юдзуру Ханю высоко отозвался о работе российских тренеров. Также Ханю, который в настоящий момент тренируется под руководством канадца Брайана Орсера, признался, что хотел бы поработать с российским специалистом.
«Я ещё никогда не работал с тренерами из России. Но в самом начале карьеры у меня был номер под названием «Из России с любовью», название придумал тренер, с которым я тогда работал.
Мне нравится стиль фигурного катания в России, он действительно выразителен. Нравится и то, как россияне относятся к фигурному катанию, они очень упорно работают на тренировках. Я бы хотел в будущем поработать под руководством российского тренера», — приводит слова Ханю The Japan Times.
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