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Ханю: хотел бы поработать под руководством российского тренера

Ханю: хотел бы поработать под руководством российского тренера
Другие / Фигурное катание 0

Двукратный олимпийский чемпион, японский фигурист Юдзуру Ханю высоко отозвался о работе российских тренеров. Также Ханю, который в настоящий момент тренируется под руководством канадца Брайана Орсера, признался, что хотел бы поработать с российским специалистом.

«Я ещё никогда не работал с тренерами из России. Но в самом начале карьеры у меня был номер под названием «Из России с любовью», название придумал тренер, с которым я тогда работал.

Мне нравится стиль фигурного катания в России, он действительно выразителен. Нравится и то, как россияне относятся к фигурному катанию, они очень упорно работают на тренировках. Я бы хотел в будущем поработать под руководством российского тренера», — приводит слова Ханю The Japan Times.

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