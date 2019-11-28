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Дисквалифицированный за кокаин волейболист Мороз не стал оспаривать наказание

Дисквалифицированный за кокаин волейболист Мороз не стал оспаривать наказание
Другие / Волейбол 0

Российский волейболист Павел Мороз не станет оспаривать свою полуторагодичную дисквалификацию за то, что в его допинг-пробе были найдены следы кокаина. Об этом сообщил агент спортсмена Дмитрий Резванов.

«Мы дождёмся срока завершения дисквалификации», — цитирует Резванова ТАСС.

Срок дисквалификации 32-летнего спортсмена отсчитывается с 12 ноября 2018 года. В большой спорт диагональный сможет вернуться в 34-летнем возрасте. Его последним клубом было «Динамо-ЛО».

Мороз также выступал за МГТУ, «Кузбасс», «Локомотив» (Новосибирск), «Инчхон Эйр Джамбос» (Южная Корея), «Урал», «Факел». Уроженец Червонограда — серебряный призёр чемпионата России (2013/14), серебряный призёр клубного чемпионата мира (2013).

Дисквалифицированный волейболист Мороз употреблял кокаин
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