Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Поздняков: ОКР продолжает в штатном режиме готовиться к Олимпиаде в Токио

Поздняков: ОКР продолжает в штатном режиме готовиться к Олимпиаде в Токио
Другие 0

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал возможное введение санкций против российского спорта.

«ОКР продолжает в штатном режиме готовиться к Олимпийским играм в Токио. Мы исходим из того, что НОК России является полноценным участником олимпийского движения и имеет такие же права, как и все остальные национальные олимпийские комитеты мира.

Поскольку Олимпийский комитет России не является объектом каких-либо расследований со стороны международных спортивных организаций, включая МОК и ВАДА, мы будем формировать команду для участия в Играх-2020 в соответствии с Олимпийской хартией — основополагающим документом олимпийского движения.

Как Россия может исправить сложившуюся ситуацию? Если РУСАДА не согласится с решением исполкома ВАДА, будет подана апелляция в СAS. ОКР и ПКР (Паралимпийский комитет России. — Прим. «Чемпионата»), как учредители РУСАДА, обладают определенными полномочиями, но, руководствуясь принципами надлежащего управления, право принять решение о согласии или несогласии с обвинениями было передано Наблюдательному совету РУСАДА. В него входят представители олимпийского, паралимпийского движения, министерства спорта, а также независимые члены. Они и будут обсуждать данный вопрос после 9 декабря», — цитирует Позднякова пресс-служба ОКР.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019