Поздняков: ОКР продолжает в штатном режиме готовиться к Олимпиаде в Токио

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал возможное введение санкций против российского спорта.
«ОКР продолжает в штатном режиме готовиться к Олимпийским играм в Токио. Мы исходим из того, что НОК России является полноценным участником олимпийского движения и имеет такие же права, как и все остальные национальные олимпийские комитеты мира.
Поскольку Олимпийский комитет России не является объектом каких-либо расследований со стороны международных спортивных организаций, включая МОК и ВАДА, мы будем формировать команду для участия в Играх-2020 в соответствии с Олимпийской хартией — основополагающим документом олимпийского движения.
Как Россия может исправить сложившуюся ситуацию? Если РУСАДА не согласится с решением исполкома ВАДА, будет подана апелляция в СAS. ОКР и ПКР (Паралимпийский комитет России. — Прим. «Чемпионата»), как учредители РУСАДА, обладают определенными полномочиями, но, руководствуясь принципами надлежащего управления, право принять решение о согласии или несогласии с обвинениями было передано Наблюдательному совету РУСАДА. В него входят представители олимпийского, паралимпийского движения, министерства спорта, а также независимые члены. Они и будут обсуждать данный вопрос после 9 декабря», — цитирует Позднякова пресс-служба ОКР.
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