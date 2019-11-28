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Открылась фотовыставка о тренере Путина по дзюдо

Открылась фотовыставка о тренере Путина по дзюдо
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В Санкт-Петербурге открылась фотовыставка, посвящённая 50-летнему юбилею «Клуба Дзюдо Турбостроитель». Примечательно, что именно в этом клубе в 1964 году занимался 12-летний Владимир Путин, нынешний президент России. Об этом сообщается на официальном сайте комитета по физической культуре и спорту Петербурга.

Выставка получила название «Рахлин. Путин. Самбо. Дзюдо. Декабристов, 21. Прикосновение к истокам». Сообщается, что для несовершеннолетних посетителей вход на выставку будет бесплатным.

Напомним, «Клуб Дзюдо Турбостроитель» основал Анатолий Рахлин — заслуженный тренер РФ и первый наставник Путина.

На выставке представлены уникальные документы и фотографии разных лет из архивов клуба и семьи Рахлиных: винтажные значки, грамоты и награды, спортивная форма члена сборной СССР, винтажная самбистская куртка.

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