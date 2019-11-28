Великая: надеемся, что МОК будет защищать чистых спортсменов из России

Председатель комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) фехтовальщица по фехтованию Софья Великая выразила надежду, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустит к Играм-2020 в Токио российских атлетов, которые не нарушали правил антидопинговой программы.
«Чистые спортсмены, которые не нарушали никаких правил, продолжают готовиться к Олимпиаде и проходить отбор на неё, собираясь участвовать на общих основаниях. Наша задача – подготовиться и выступить достойно в Токио. Мы работаем на сто процентов и надеемся, что Международный олимпийский комитет будет защищать честных и чистых спортсменов. Верим, что МОК предпримет все усилия, чтобы все чистые российские спортсмены были справедливо допущены до олимпийского турнира.
Конечно, эта ситуация отвлекает от подготовки, — добавила спортсменка. — В какие-то моменты у нас были сбои в системе ADAMS, где мы отмечаем своё местоположение. Плюс – информация о том, что отстранят всю нашу страну. Но мы спортсмены и должны понимать, что наша работа заключается в подготовке к соревнованиям и достойном выступлении на них", — приводит слова Великой «Р-Спорт».
Напомним, комитет по соответствию рекомендовал исполкому Всемирного антидопингового агентства отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.
Великая — олимпийская чемпионка 2016 года в командном первенстве, серебряный призёр ОИ 2012 и 2016 годов в личных соревнованиях саблисток, 9-кратная чемпионка мира и 14-кратная чемпионка Европы, многократная чемпионка России.
- 28 ноября 2019
-
18:49
-
18:40
-
18:34
-
18:04
-
17:41
-
16:15
-
15:47
-
15:46
-
15:13
-
15:00
-
14:49
-
14:21
-
14:17
-
13:58
-
13:38
-
13:27
-
12:29
-
12:19
-
12:09
-
12:05
-
11:58
-
11:52
-
11:27
-
11:06
-
10:55
-
10:50
-
10:34
-
09:47
-
09:35
-
09:18
-
09:12
-
09:05
-
00:24
- 27 ноября 2019
-
23:38
-
22:08