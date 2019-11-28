Великая: надеемся, что МОК будет защищать чистых спортсменов из России

Председатель комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) фехтовальщица по фехтованию Софья Великая выразила надежду, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустит к Играм-2020 в Токио российских атлетов, которые не нарушали правил антидопинговой программы.

«Чистые спортсмены, которые не нарушали никаких правил, продолжают готовиться к Олимпиаде и проходить отбор на неё, собираясь участвовать на общих основаниях. Наша задача – подготовиться и выступить достойно в Токио. Мы работаем на сто процентов и надеемся, что Международный олимпийский комитет будет защищать честных и чистых спортсменов. Верим, что МОК предпримет все усилия, чтобы все чистые российские спортсмены были справедливо допущены до олимпийского турнира.

Конечно, эта ситуация отвлекает от подготовки, — добавила спортсменка. — В какие-то моменты у нас были сбои в системе ADAMS, где мы отмечаем своё местоположение. Плюс – информация о том, что отстранят всю нашу страну. Но мы спортсмены и должны понимать, что наша работа заключается в подготовке к соревнованиям и достойном выступлении на них", — приводит слова Великой «Р-Спорт».

Напомним, комитет по соответствию рекомендовал исполкому Всемирного антидопингового агентства отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.



Великая — олимпийская чемпионка 2016 года в командном первенстве, серебряный призёр ОИ 2012 и 2016 годов в личных соревнованиях саблисток, 9-кратная чемпионка мира и 14-кратная чемпионка Европы, многократная чемпионка России.