ФИДЕ: шахматная олимпиада в России подпадает под исключение ВАДА

Пресс-служба Международной шахматной федерации (ФИДЕ) заявила, что Всемирная шахматная олимпиада и турнир претендентов 2020 года, которые должны пройти в России, подпадают под исключение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и оба соревнования не должны быть подвергнуты возможным санкциям.



«Контракты на проведение турнира претендентов и Всемирной шахматной олимпиады 2020 года уже подписаны. Учитывая, что в каждом случае было получено только одно заявление на организацию мероприятия, мы считаем, что оба турнира подпадают под исключение, сформулированное ВAДA», — отмечается на сайте ФИДЕ.

Напомним, комитет по соответствию рекомендовал исполкому Всемирного антидопингового агентства отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также лишить права проводить на территории страны «мультиспортивные» турниры.