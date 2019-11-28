ФИДЕ: шахматная олимпиада в России подпадает под исключение ВАДА

Пресс-служба Международной шахматной федерации (ФИДЕ) заявила, что Всемирная шахматная олимпиада и турнир претендентов 2020 года, которые должны пройти в России, подпадают под исключение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и оба соревнования не должны быть подвергнуты возможным санкциям.
«Контракты на проведение турнира претендентов и Всемирной шахматной олимпиады 2020 года уже подписаны. Учитывая, что в каждом случае было получено только одно заявление на организацию мероприятия, мы считаем, что оба турнира подпадают под исключение, сформулированное ВAДA», — отмечается на сайте ФИДЕ.
Напомним, комитет по соответствию рекомендовал исполкому Всемирного антидопингового агентства отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также лишить права проводить на территории страны «мультиспортивные» турниры.
- 28 ноября 2019
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