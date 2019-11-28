Красильникову и Стояновскому присвоены звания заслуженных мастеров спорта

Чемпионам мира по пляжному волейболу Вячеславу Красильникову и Олегу Стояновскому присвоены звания заслуженных мастеров спорта России.

«В соответствии с Положением о присвоении почетных спортивных званий, утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации, почётное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта России» присвоили Вячеславу Красильникову и Олегу Стояновскому.



Сердечно поздравляем вас с этим важным и заслуженным событием! Желаем ярких побед, крепкого здоровья, творческого вдохновения, успехов в дальнейшей спортивной деятельности, личного счастья и благополучия!» — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Всероссийской федерации волейбола.

В 2019 году Красильников и Стояновский впервые в истории выиграли два крупнейших турнира по пляжному волейболу: сначала стали чемпионами мира, а затем победителями финального этапа Мирового тура по пляжному волейболу.



Любопытно, что оба раза в решающих матчах россияне встречались с немецкой парой Клеменс Виклер и Юлиус Толе. При этом в финале Мирового тура, в отличие от чемпионата мира, россиянам удалось сыграть и с возглавляющими мировой рейтинг норвежцами Андерсом Молом и Кристианом Сорумом.