Кавагути: самый простой способ завести дружбу в России — выпить

Двукратная чемпионка Европы фигуристка Юко Кавагути, которая тренировалась у Тамары Москвиной вместе с Александром Смирновым, рассказала, как ей удалось наладить отношения с партнёром.



«Конечно, Тамара Николаевна пыталась наладить контакт между нами, особенно сначала. Но после Олимпиады в Ванкувере она решила немного отойти в сторону, чтобы мы наконец начали разговаривать.



В какой-то момент я поняла: чтобы наладить с Сашей контакт, надо вместе выпить. Это самый простой способ завести дружбу в России. Когда человек выпьет, он становится веселее, общительнее, расслабляется. Я умею пить, и с этим не было бы проблем, но это не самый правильный способ наладить отношения между действующими спортсменами. Чтобы осуществить этот план, нужно было ещё найти правильный момент, не в ущерб тренировкам, а это почти нереально сделать.



Во время одного из гастрольных туров, уже после Сочи, мы оказались вдвоем в купе в поезде. Ехать часов 12. Что делать — выпили немного и наконец поболтали. Столько всего удивительного узнали друг о друге! Для меня, например, было открытием, что Саша всё это время думал, что раздражает меня, что я его недолюбливаю, ненавижу даже. Я к тому же немного старше, и он думал, что не воспринимаю всерьёз его советы, когда речь заходит о каких-то технических моментах. А я всегда старалась уважать его мнение и думала, что он это видит и чувствует. Столько лет катались, столько всего друг о друге думали — и никак не могли поговорить… Просто не укладывается в голове. Это было большим открытием. После этого мы начали друг друга понимать, больше доверять другу другу, и это сразу отразилось на катании», — цитирует Кавагути Sport24.