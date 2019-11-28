Ласицкене могут восстановить в качестве участницы соревнований в Глазго

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене имеет шанс выступить на соревнованиях в Глазго (Шотландия). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Британскую федерацию лёгкой атлетики.



Отказывая Ласицкене в участии, организаторы объясняли своё решение тем, что Мария может не получить вовремя необходимый для выступления нейтральный статус. Теперь же они рассматривают вариант с восстановлением россиянки в качестве участницы турнира, который пройдёт 15 февраля 2020 года.



«После обвинений AIU (Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган. — Прим. «Чемпионата») в отношении Всероссийской федерации легкой атлетики, которые были выдвинуты 21 ноября, мы были уведомлены AIU и World Athletics о том, что на данный момент ни один спортсмен ANA не допущен к соревнованиям в 2020 году.



Если эта ситуация будет развиваться благоприятно для конкретных спортсменов, в данном случае — Марии Ласицкене, то мы, конечно, будем стремиться восстановить её в составе участников турнира в Глазго», — заявили в Британской федерации лёгкой атлетики.



На минувшей неделе независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике временно отстранил главу ВФЛА Дмитрия Шляхтина из-за представления ложных сведений в ходе расследования по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко. Шляхтин позднее подал в отставку с поста президента ВФЛА.



22 ноября совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций приостановил процесс восстановления ВФЛА. Совет также временно приостановил рассмотрение заявок от российских спортсменов на получение нейтрального статуса.

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