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Сборная России по пляжному футболу обыграла Бразилию и вышла в полуфинал ЧМ

Сборная России по пляжному футболу обыграла Бразилию и вышла в полуфинал ЧМ
Другие / Пляжный футбол 0

Национальная команда России по пляжному футболу в четвертьфинале чемпионата мира, который проходит в Парагвае, обыграла сборную Бразилии.

Подопечные Михаила Лихачёва добились волевой победы со счётом 4:3. В составе российской команды дважды отличился Кирилл Романов, забитыми мячами отметились также Фёдор Земсков и Дмитрий Шишин. У бразильцев дубль на счету Суареса Да Косты Родриго, ещё один гол в свой актив записал Мао.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча Бразилия — Россия на чемпионате мира по пляжному футболу.

До этого момента Россия и Бразилия четыре раза встречались на чемпионате мира. Обе команды выигрывали по два раза.

В полуфинале, который состоится 30 ноября, сборная России сыграет с победителем матча Италия — Швейцария.

Пляжный футбол. Чемпионат мира. Асунсьон, Парагвай
Четвертьфинал

Бразилия — Россия — 3:4 (2:1, 1:2, 0:1).

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