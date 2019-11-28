Сборная России по пляжному футболу обыграла Бразилию и вышла в полуфинал ЧМ

Национальная команда России по пляжному футболу в четвертьфинале чемпионата мира, который проходит в Парагвае, обыграла сборную Бразилии.

Подопечные Михаила Лихачёва добились волевой победы со счётом 4:3. В составе российской команды дважды отличился Кирилл Романов, забитыми мячами отметились также Фёдор Земсков и Дмитрий Шишин. У бразильцев дубль на счету Суареса Да Косты Родриго, ещё один гол в свой актив записал Мао.



«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча Бразилия — Россия на чемпионате мира по пляжному футболу.



До этого момента Россия и Бразилия четыре раза встречались на чемпионате мира. Обе команды выигрывали по два раза.



В полуфинале, который состоится 30 ноября, сборная России сыграет с победителем матча Италия — Швейцария.



Пляжный футбол. Чемпионат мира. Асунсьон, Парагвай

Четвертьфинал



Бразилия — Россия — 3:4 (2:1, 1:2, 0:1).