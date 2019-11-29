Лихачёв — о выходе в 1/2 финала ЧМ: на 1000 процентов показали русский характер

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв прокомментировал победу своих подопечных в четвертьфинале чемпионата мира. Со счётом 4:3 россияне обыграли сборную Бразилии.



«Помимо русского характера, который мы сегодня показали на тысячу процентов, мы ещё очень грамотно сыграли тактически. В целом все наши задумки были реализованы. Могу сказать, что ребята выполнили план на игру не только на протяжении какого-то отрезка, но и на протяжении всей встречи. И, конечно, блистательно сыграл наш вратарь Максим Чужков, который своими сейвами позволил нам рассчитывать на победу и спас в самом конце матча.

Бразилия всегда является фаворитом в любом пляжно-футбольном матче. Фаворит заведомый. Но тот футбол, который мы сегодня показали, заслуживает самых высоких оценок. Мы сегодня однозначно победу заслужили больше, чем сборная Бразилии. Когда в одном из эпизодов Катарино не отдал нам мяч по принципу фэйр-плей, я понял, что бразильцы сломлены и мы должны сегодня победить», — передаёт слова Лихачёва корреспондент «Чемпионата» Андрей Иванов.

В полуфинале, который состоится 30 ноября, сборная России сыграет с победителем матча Италия — Швейцария.