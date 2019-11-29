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Большунов — норвежскому журналисту: откуда появилась информация о моей травме?

Большунов — норвежскому журналисту: откуда появилась информация о моей травме?
Другие / Лыжный спорт 0

Четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, четырёхкратный призёр чемпионата мира 2019 года российский лыжник Александр Большунов на пресс-конференции перед стартом Кубка мира признался, что в последние три недели тренировался 90 часов и сейчас чувствует себя не лучшим образом.

NRK сообщает, что Большунов весело общался с журналистами, но когда норвежский репортёр спросил его о проблемах со спиной, россиянин стал серьёзным: «Откуда появилась эта информация?» Несколько секунд спустя россиянин подтвердил, что получил небольшое повреждение.

Сегодня, 29 ноября, в Руке (Финляндия) стартует первый этап Кубка мира. В первый день соревнований пройдут спринтерские гонки у женин и мужчин. В программу стартового этапа также вошли гонки классическим стилем и пасьют.

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