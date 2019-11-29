Норвежский лыжник Иверсен: я заслуживаю особого отношения к себе

Двукратный чемпион мира 2019 года норвежский лыжник Эмиль Иверсен признался, что не хочет принимать участие в командных стартах до конца года.



«Абсолютно точно не планирую принимать участие в эстафетах и командных спринтах перед Рождеством. Чувствую, что заслуживаю особого отношения к себе. Это относится ко всем, кто собирается бороться за Кубок мира. Это главная цель для всей команды и нашей лыжной ассоциации. Если ты борешься за победу в общем зачёте, то должен выбирать гонки по своему усмотрению. И настаивать на своём», — приводит слова Иверсона NRK.

В этом году 28-летний норвежец завоевал две золотые медали на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия), одержав победы в командном спринте и эстафете. В Кубке мира сезона-2018/19 Иверсен занял шестое место в общем зачёте, набрав 825 очков. Первым стал его партнёр по команде Йоханнес Хёсфлот Клебо (1717).