Россияне завоевали золотые награды на ЧМ по прыжкам на батуте
Мужская сборная России одержала победу в двойном мини-трампе на чемпионате мира по прыжкам на батуте. Соревнования проходят в Токио (Япония).
В финале российская команда набрала 114,800 балла. Второе место заняли США (112,200), бронзу завоевала Португалия (109,300). В составе сборной России выступали Андрей Гладеньков, Василий Макарский, Михаил Заломин и Александр Одинцов.
Женская сборная России стала второй в дисциплине «акробатическая дорожка», набрав 101,500 балла. Первый результат показали спортсменки из Великобритании (103,500), призовую тройку замкнула Франция (100,200).
На чемпионате мира разыграют по восемь олимпийских лицензий в мужских и женских соревнованиях. Турнир продлится до 1 декабря.
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