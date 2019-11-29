Устюгов и Большунов преодолели квалификацию спринта в Руке, Клебо — первый

В Руке (Финляндия) стартовал первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. По итогам квалификации спринта у мужчин в четвертьфинал вышли россияне Сергей Устюгов, Александр Большунов, Артём Мальцев, Илья Семиков и Глеб Ретивых.

Победителем квалификации стал трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо. Он продемонстрировал результат 2.37,42. Лучший результат среди россиян продемонстрировал Устюгов, ставший восьмым (+5,52).

В четвертьфинале Клебо и Устюгов выступят в первом старте. Большунов и Мальцев попали во второй забег, Семиков — в третий, Ретивых — в пятый.

В программу стартового этапа также вошли гонки классическим стилем и пасьют.

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